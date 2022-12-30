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1 час назад

«Локомотив» объявил о трансфере Лантратова

Чемпионат.comиещё 2

Московский «Локомотив» объявил о подписании голкипера «Химок» Ильи Лантратова креативным новогодним видеороликом в клубных соцсетях.

«Локомотив» объявил о трансфере Лантратова
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Ранее в СМИ появлялась информацию, что «Химки» получат за игрока минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи.

В текущем сезоне Лантратов сыграл 14 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых пропустил 25 мячей, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «Химками» был рассчитан до лета 2025 года.

«Химки» занимают 15-е место с турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 12 очков после 17 сыгранных матчей. «Локомотив» расположился на 14-й строчке с 13 набранными баллами в 17 играх.

Футбол,Илья Лантратов,
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