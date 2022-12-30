«Локомотив» объявил о трансфере Лантратова

Московский «Локомотив» объявил о подписании голкипера «Химок» Ильи Лантратова креативным новогодним видеороликом в клубных соцсетях.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Ранее в СМИ появлялась информацию, что «Химки» получат за игрока минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи.

В текущем сезоне Лантратов сыграл 14 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых пропустил 25 мячей, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «Химками» был рассчитан до лета 2025 года.