«Локомотив» объявил о трансфере Лантратова

Московский «Локомотив» объявил о подписании голкипера «Химок» Ильи Лантратова креативным новогодним видеороликом в клубных соцсетях.
Ранее в СМИ появлялась информацию, что «Химки» получат за игрока минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи.
В текущем сезоне Лантратов сыграл 14 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых пропустил 25 мячей, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «Химками» был рассчитан до лета 2025 года.
«Химки» занимают 15-е место с турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 12 очков после 17 сыгранных матчей. «Локомотив» расположился на 14-й строчке с 13 набранными баллами в 17 играх.