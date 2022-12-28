Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
27 минут назад

​Симеоне: «Атлетико» нужны качества Фелиша»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне снова дал понять, что он будет рассчитывать на Жоау Фелиша, если он не покинет клуб.

​Симеоне: «Атлетико» нужны качества Фелиша»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Для меня важна команда, а Фелиш важен для команды. Если он будет показывать тот футбол, который показывал на чемпионате мира, он будет очень важен. У его есть качества и талант – команде нужны его качества.

У нас рабочие отношения. Бывает, между людьми существуют разногласия, но я всегда ищу лучшие решения для клуба», - сказал Симеоне журналистам.

Ранее в «Атлетико» допускали уход Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно.

Ближайший матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт 29 декабря – против «Эльче».

Футбол,Жоау Фелиш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители