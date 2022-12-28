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23 минуты назад

Магомед Оздоев забил свой первый гол в чемпионате Турции

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Российский полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил первый гол в своей карьере в чемпионате Турции по футболу.

Оздоев забил дебютный мяч в чемпионате Турции
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

30-летний россиянин отличился на шестой минуте матча 16-го тура турецкой Суперлиги, поразив ворота действующего чемпиона Турции, «Трабзонспора». Этот гол стал дебютным для полузащитника, выступающего за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. До этого Оздоев записал на свой счёт две результативные передачи в 13 сыгранных матчах чемпионата Турции.

«Фатих Карагюмрюк» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Суперлиги после 14 сыгранных матчей, набрав 13 очков. «Трабзонспор» расположился на пятом месте с 26 заработанными баллами.

Напомним, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента.

Футбол,Магомед Оздоев,Зенит,
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