Оздоев забил дебютный мяч в чемпионате Турции

Российский полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил первый гол в своей карьере в чемпионате Турции по футболу.

30-летний россиянин отличился на шестой минуте матча 16-го тура турецкой Суперлиги, поразив ворота действующего чемпиона Турции, «Трабзонспора». Этот гол стал дебютным для полузащитника, выступающего за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. До этого Оздоев записал на свой счёт две результативные передачи в 13 сыгранных матчах чемпионата Турции.