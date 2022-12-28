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46 минут назад

Де Врей подтвердил желание покинуть «Интер»

Евро-футбол.Ру

Мы уже сообщали о том, что нидерландский защитник Стефан де Врей решил покинуть Италию после девятилетнего опыта в этой стране. Но пока что не совсем ясно, куда собрался Стефан - у него есть варианты как с европейскими клубами, так и в американской серии МЛС.

Де Врей подтвердил желание покинуть «Интер»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Между тем, как сообщает fcinter1908.it, де Врей подтвердил свое желание расстаться с миланским клубом, заявив о «наступившем моменте». Впрочем, надо заметить, что «Интер» не прочь продлить контракт и условия его де Врею известны - соглашение сроком еще на два года, причем с сохранением нынешнего жалования.

Однако, как уточняет источник, желание де Врея уйти связано совсем не с финансовым аспектом.

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