Де Врей подтвердил желание покинуть «Интер»

Мы уже сообщали о том, что нидерландский защитник Стефан де Врей решил покинуть Италию после девятилетнего опыта в этой стране. Но пока что не совсем ясно, куда собрался Стефан - у него есть варианты как с европейскими клубами, так и в американской серии МЛС.