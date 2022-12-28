​Кокорин: «Пока нет желания играть в России»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что пока не хочет возвращаться в Россию, он намерен путешествовать, пока есть такая возможность. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу «Суперлига».
«Есть ли желание вернуться в Россию? Чтобы играть — пока нет. Жить? Как сказать… У меня там все есть: у меня там мои дома, мои квартиры. У меня мой дом — это там. Но я пока играю, меня так закидывает судьба. Мой дом — Россия, конечно, но пока моя карьера продвигается я не могу туда попадать», — сказал Кокорин.
Он отметил, что особенно тяжело ему не видеть маму и брата так часто, как он привык. По словам Кокорина, они прилетят к нему, но пока неизвестно когда.
«Я насладился жизнью в Москве, прожив там 15 лет, очень доволен, может быть проживу еще 15, не буду загадывать. Я говорил, что хочу попутешествовать, пока есть такая возможность», — добавил футболист.
Также Кокорин сказал, что хочет играть до 39 лет. Он объяснил такие рамки тем, что это «красивое число».
Напомним, что Кокорин перешел в «Арис» летом 2022 года. До этого он выступал за итальянскую «Фиорентину». В РФ он играл в таких клубах, как «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».