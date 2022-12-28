​Кокорин: «Пока нет желания играть в России»

«Есть ли желание вернуться в Россию? Чтобы играть — пока нет. Жить? Как сказать… У меня там все есть: у меня там мои дома, мои квартиры. У меня мой дом — это там. Но я пока играю, меня так закидывает судьба. Мой дом — Россия, конечно, но пока моя карьера продвигается я не могу туда попадать», — сказал Кокорин.