Тренер "Спартака" осудил игроков "Зенита"

«Мы обыграли «Зенит» впервые за пять лет, а с разницей в три мяча – впервые за 21 год, думаю, это повлияло. Раздражение вылилось в чрезмерную агрессию, которую нужно осудить. Мы пытались уйти от этого, но это было невозможно. Игрок «Зенита» пнул судью, пока тот раздавал карточки.



Я осуждаю то, что произошло, но думаю, что их раздражение было вызвано нашим выступлением», — передает слова Абаскаля Relevo.