Тренер "Спартака" осудил игроков "Зенита"

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что футболисты «Зенита» были раздражены игрой красно-белых и поэтому полезли в драку во время заключительного матча группового этапа Кубка России.
«Мы обыграли «Зенит» впервые за пять лет, а с разницей в три мяча – впервые за 21 год, думаю, это повлияло. Раздражение вылилось в чрезмерную агрессию, которую нужно осудить. Мы пытались уйти от этого, но это было невозможно. Игрок «Зенита» пнул судью, пока тот раздавал карточки.
Я осуждаю то, что произошло, но думаю, что их раздражение было вызвано нашим выступлением», — передает слова Абаскаля Relevo.
Напомним, что сразу по окончании основного времени матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов. А началось все с противостояния после свистка зенитовца Вильмара Барриоса и нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Затем подключился Родригао и Шамар Николсон. Бразилец в этом бою использовал удары ногой.
Судья встречи Владимир Москалев удалил шесть игроков (Малкома, Родригао, Барриоса, Соболева, Николсона и Селихова). Позже все они получили шестиматчевые дисквалификации.