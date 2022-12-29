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37 минут назад

Тренер "Спартака" Абаскаль осудил игроков "Зенита" за их агрессивность в последнем матче КР

Газета.Ruиещё 6

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что футболисты «Зенита» были раздражены игрой красно-белых и поэтому полезли в драку во время заключительного матча группового этапа Кубка России.

Тренер "Спартака" осудил игроков "Зенита"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы обыграли «Зенит» впервые за пять лет, а с разницей в три мяча – впервые за 21 год, думаю, это повлияло. Раздражение вылилось в чрезмерную агрессию, которую нужно осудить. Мы пытались уйти от этого, но это было невозможно. Игрок «Зенита» пнул судью, пока тот раздавал карточки.

Я осуждаю то, что произошло, но думаю, что их раздражение было вызвано нашим выступлением», — передает слова Абаскаля Relevo.

Напомним, что сразу по окончании основного времени матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов. А началось все с противостояния после свистка зенитовца Вильмара Барриоса и нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Затем подключился Родригао и Шамар Николсон. Бразилец в этом бою использовал удары ногой.

Судья встречи Владимир Москалев удалил шесть игроков (Малкома, Родригао, Барриоса, Соболева, Николсона и Селихова). Позже все они получили шестиматчевые дисквалификации.

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