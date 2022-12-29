Умер трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле. Об этом в четверг сообщает агентство The Associated Press.

Легенда футбола последний месяц провел в больнице, ранее у него был диагностирован рак толстой кишки.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира в качестве действующего футболиста. Всего за свою карьеру он забил 1289 голов в 1363 играх.

Пеле был признан международным олимпийским комитетом лучшим футболистом XX века, хотя он ни разу не участвовал в Олимпийских играх.