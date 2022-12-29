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28 минут назад

Умер Пеле

Елена Прошина

Умер трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле. Об этом в четверг сообщает агентство The Associated Press.

Умер Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Легенда футбола последний месяц провел в больнице, ранее у него был диагностирован рак толстой кишки.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира в качестве действующего футболиста. Всего за свою карьеру он забил 1289 голов в 1363 играх.

Рекорды, голы и романы Пеле: история легенды футбола

Пеле был признан международным олимпийским комитетом лучшим футболистом XX века, хотя он ни разу не участвовал в Олимпийских играх.

Пеле: биография легенды футбола

Также Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА. Этого звания его удостоило и множество крупнейших спортивных изданий мира.

Футбол,
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