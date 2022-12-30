Месси лаконично попрощался с Пеле

Аргентинский нападающий Лионель Месси отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле. Экс-форвард сборной Бразилии скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни.

Фото: Toronto Star Toronto Star

«Покойся с миром, Пеле», — написал Месси в соцсетях.

У Пеле ещё несколько лет назад обнаружили рак толстой кишки. Бразилец проходил курс химиотерапии, но в последнее время лечение перестало давать результат. В итоге ему начали давать препараты, которые позволяют снизить боль.