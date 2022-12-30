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37 минут назад

Месси лаконично попрощался с Пеле

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Аргентинский нападающий Лионель Месси отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле. Экс-форвард сборной Бразилии скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни.

Месси лаконично попрощался с Пеле
Фото: Toronto StarToronto Star

«Покойся с миром, Пеле», — написал Месси в соцсетях.

У Пеле ещё несколько лет назад обнаружили рак толстой кишки. Бразилец проходил курс химиотерапии, но в последнее время лечение перестало давать результат. В итоге ему начали давать препараты, которые позволяют снизить боль.

А несколько дней назад СМИ сообщили, что состояние экс-форварда резко ухудшилось. Более того, появилась информация, что он уже начал прощаться с родственниками.

Футбол,Лионель Месси,
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