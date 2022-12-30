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29 минут назад

В РФС прокомментировали смерть Пеле

Lenta.ruиещё 6

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал смерть трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Его заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

В РФС прокомментировали смерть Пеле
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что смерть спортсмена стала невосполнимой утратой.

«В России болельщики всех поколений относились к Пеле с особой теплотой и любовью, для нас он всегда был и будет примером исключительной преданности футболу», — сказал Дюков.

Он выразил соболезнования родным и близким футболиста как от своего имени, так и от имени организации.

«Память о нем будет всегда будет жить в наших сердцах», — заявил Дюков.

О смерти Пеле стало известно 29 декабря. Об этом сообщила его дочь Кели Насименту. Смерть спортсмена подтвердил его агент Джо Фрага.

Причиной смерти стал отказ внутренних органов. Сообщалось, что Пеле похоронят на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос.

Футбол,Александр Дюков,РФС,
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