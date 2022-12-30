Что получат наследники Пеле

Бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) скончался 29 декабря на 83-м году жизни. «Комсомольская правда» рассказала, что Пеле оставил своим детям внушительное наследство, но несравнимое с зарплатами современных звезд футбола.

У Пеле семеро официальных наследников: трое детей от первого брака - Кели Кристина, Женнифер и Эдиньо, внебрачные дочери Флавия и Сандра, а также близнецы от второго брака Жошуа и Селесте.

Почти всю свою карьеру - около 20 лет - Пеле провел в бразильском «Сантосе». По самой распространенной версии, за все эти годы в клубе он заработал 15 миллионов долларов, но официально его зарплата так и не была объявлена, отмечает «КП».

В 1975 году Пеле подписал контракт с американским клубом «Нью-Йорк Космос» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире: его зарплата составила 1,4 миллиона долларов в год, также он получал премии и бонусы. По подсчетам «КП», за два года в «Космосе» Пеле заработал шесть миллионов долларов и получил 14 миллионов «со всех подъемных за переподписание контрактов».

По сравнению с доходами лучшего бомбардира ЧМ-2022 Килиана Мбаппе это немного: только за один сезон в «ПСЖ» он зарабатывает около ста миллионов евро.

«КП» отмечает, что гораздо больше Пеле удалось заработать уже после завершения карьеры. Он опубликовал несколько автобиографий, занимался музыкой, снимался в рекламе и кино, работал в тренерском штабе «Сантоса». Его состояние к концу жизни оценивают в 115 миллионов долларов.