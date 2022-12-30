Экс-полузащитник сборной РФ высказался о возможном уходе России из УЕФА

— У меня такое мнение, что нужно переходить, если есть возможность. Думаю, что нам на долгое время закрыли Европу. Лучше играть, чем не играть вообще. Это для нас выход из положения. Другое дело, что надо быть уверенным, что нам разрешат участвовать в чемпионате мира. Это основная проблема. Мы можем перейти, а потом нам опять запретят играть на ЧМ, — сказал Ледяхов.