Экс-полузащитник сборной РФ высказался о возможном уходе России из УЕФА

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов заявил «РБ Спорт», что в Испании никто не будет жалеть о возможном уходе РФС из УЕФА.
— У меня такое мнение, что нужно переходить, если есть возможность. Думаю, что нам на долгое время закрыли Европу. Лучше играть, чем не играть вообще. Это для нас выход из положения. Другое дело, что надо быть уверенным, что нам разрешат участвовать в чемпионате мира. Это основная проблема. Мы можем перейти, а потом нам опять запретят играть на ЧМ, — сказал Ледяхов.
— Вы живете в Испании. Слышали ли какое то разочарование или удивление у местных болельщиков, что Россия может покинуть УЕФА?
— Нет, здесь вообще этим никто не заморачивается. У них главное — это их лига. Еще Англия, Италия, Франция. Этим они еще интересуются. Российская лига почти никого не волнует.
— Если Россия завтра уйдет в Азию, в Испании этого никто не заметит?
— Сейчас так все настроены, что никто об этом жалеть не будет.
— Согласитесь, что будет обидно, если через несколько месяцев ситуация как то изменится, а Россия уже покинет УЕФА?
— Не думаю, что речь идет о нескольких месяцах. Здесь может обойтись даже не годами. Политическая обстановка очень сложная.
— Тяжело будет перестраиваться после Испании, Италии на Монголию, Малайзию.
— Конечно. Вы представляете Лигу чемпионов в Европе и в Азии. Но футболистам нужны игры. У ребят короткий век. Им надо играть. Они не могут ждать год два, когда нам откроют (доступ к турнирам УЕФА). Я вижу только один выход из этого положения — играть в Азии. Чтобы ребята прогрессировали и участвовали в международных встречах.
Решение о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в AFC должно быть объявлено до 31 декабря 2022 года.