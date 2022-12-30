Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью нападающего Пеле, который скончался 29 декабря в возрасте 82 лет, и направил президенту Бразилии Жаиру Болсонару телеграмму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле. Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — гласит телеграмма.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.