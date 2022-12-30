В РФС заявили, что не хотят портить отношения с УЕФА

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев прокомментировал решение организации отложить вопрос о переходе в Азию.
«Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущему допуску в европейские соревнования. Закрыт ли вопрос с Азией? Вопрос не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией. Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии», — передает слова Афанасьева «Рейтинг букмекеров».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Сборная России не проводила свои официальные матчи с ноября 2021 года, когда участвовала в отборе к чемпионату мира в Катаре.
Осенью активно стал обсуждаться вопрос перехода в Азиатскую конференцию. Стоит отметить, что доходы от выступления в Азии будут существенно ниже, чем в Европе. Всего в организации состоят 47 национальных команд. В этой конфедерации проходит Кубок Азии, Лига чемпионов АФК и Кубок АФК.