В РФС заявили, что не хотят портить отношения с УЕФА

«Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущему допуску в европейские соревнования. Закрыт ли вопрос с Азией? Вопрос не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией. Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии», — передает слова Афанасьева «Рейтинг букмекеров».