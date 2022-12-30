Уткин прокомментировал новость о кончине Пеле

Король — именно он. Могучий. Первый из звёзд, ставший брендом. Синтез мощи и гения. И мозга… Если б при этом не надо было быть умным, Роналдиньо мог бы побить. Феноменальный атлет со скиллами и космическим игровым мышлением, но… Но дурак. А Пеле был умный.