СМИ сообщили о переходе Роналду в "Аль-Наср"

Криштиану Роналду станет игроком "Аль-Насра". По данным источника, Роналду подписал двухлетний контракт с "Аль-Насром". Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предложил португальцу соглашение с зарплатой в 75 млн долларов за год.

Напомним, Роналду остался без клуба после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед" в ноябре. До этого нападающий выступал за "Ювентус", мадридский "Реал" и "Спортинг". В этом году португальцу исполнилось 37 лет.