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32 минуты назад

AlArabiya: Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии

Rusfootballиещё 4

Криштиану Роналду станет игроком "Аль-Насра". По данным источника, Роналду подписал двухлетний контракт с "Аль-Насром". Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предложил португальцу соглашение с зарплатой в 75 млн долларов за год.

СМИ сообщили о переходе Роналду в "Аль-Наср"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, Роналду остался без клуба после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед" в ноябре. До этого нападающий выступал за "Ювентус", мадридский "Реал" и "Спортинг". В этом году португальцу исполнилось 37 лет.

Роналду поблагодарил болельщиков Португалии за поддержку на ЧМ

Роналду выступал в составе сборной Португалии на ЧМ-2022. Он провел 5 матчей на турнире, в которых отметился одним забитым голом. Его команда остановилась на стадии четвертьфинала, уступив в ней Марокко (0:1).

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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