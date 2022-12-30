Федун рассказал о последнем шансе РФС договориться с УЕФА

Создание Российским футбольным союзом рабочей группы по изучению вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола является последним шансом договориться с УЕФА. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член исполкома РФС Леонид Федун.

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Он отметил, что относится к созданию рабочей группы «так же, как и весь исполком». На данный момент, по словам Федуна, в ее задачи входит проработка вопроса перехода в Азию и определение реально это или нет.

«И попытаться использовать последний шанс договориться с Европой. Быстро, как известно, рождаются только кошки, а это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки», — добавил он.

Изучить вопрос перехода в Азию рабочая группа должна до 1 апреля. Глава РФС Александр Дюков подчеркивал, что ее основной целью является возвращение российских клубов и сборных к соревнованиям.