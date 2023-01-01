Кафельников двумя словами описал тренера «Спартака»

«Футбол в нашей стране деградирует, к сожалению. Абаскаль? Чистый шабашник, как мне кажется. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже. Это наши реалии, к сожалению или к счастью, не знаю», - возмущенно заявил теннисист.