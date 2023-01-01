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1 час назад

Кафельников высказался о тренере «Спартака»

Ирина Лебедева

Евгений Кафельников болеет за московский футбольный клуб «Спартак». Главным тренером команды сейчас является испанец Гильермо Абаскаль, возглавивший команду в июне прошлого года.

Кафельников двумя словами описал тренера «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как информирует РИА Новости, «Спартак» сыграл 17 матчей в Российской премьер-лиге, шесть встреч в Кубке России и матч за Суперкубок страны. На счету команды 15 побед, шесть поражений и три ничьих. «Красно-белые» в первой части сезона РПЛ заняли второе место, набрав 36 очков.

Кафельников назвал главное достижение года

Кафельников нелестно отозвался о работе тренера и команды под его руководством.

«Футбол в нашей стране деградирует, к сожалению. Абаскаль? Чистый шабашник, как мне кажется. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже. Это наши реалии, к сожалению или к счастью, не знаю», - возмущенно заявил теннисист.

Олимпийский чемпион и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников решительно настроен против перехода РФС из УЕФА в АФК. Эта тема, особенно актуальная в последнее время, расколола российское футбольное сообщество на два лагеря.

«Абсолютно путь в никуда. Это будет наиглупейшее решение, которое только может принять РФС», - цитирует Кафельникова VseProSport.ru.

Он пояснил, что качество европейского и азиатского футбола сравнивать просто невозможно.

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