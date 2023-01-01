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22 минуты назад

«Зенит» отказался отпустить колумбийского игрока в саудовский клуб

Lenta.ruиещё 1

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» заинтересовался нападающим петербургского «Зенита» Матео Кассьеррой. Об этом Sport24 сообщил агент игрока Никос Петропулос.

«Зенит» отказался отпустить колумбийского игрока в саудовский клуб
Фото: VK.COM/PFCSOCHIVK.COM/PFCSOCHI

«Мы отклонили их предложение. "Зенит" никуда не отпускает Кассьерру, ровно как и сам игрок не хочет уходить из клуба», — заявил Петропулос. Он добавил, что и команда, и игрок довольны текущим положением дел.

Кассьерра пополнил состав «Зенита» летом 2022 года и вместе с командой выиграл Суперкубок России-2022. Он провел за сине-бело-голубых 19 матчей в различных турнирах, забил три мяча и совершил три результативные передачи. Форвард также известен по выступлениям за нидерландский «Аякс», колумбийский «Депортиво Кали» и «Сочи», с которым он стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2021/2022.

31 декабря прошлого года появилась информация, что «Зенит» покинет 33-летний хорват Деян Ловрен. Защитник уже прошел медосмотр в «Лионе». Срок соглашения игрока с новой командой не уточняется. Французы должны выплатить сине-бело-голубым компенсацию за досрочное расторжение контракта с хорватом, так как Ловрен должен был провести в «Зените» еще полгода.

Футбол,Деян Ловрен,Зенит,
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