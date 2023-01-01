Бышовец: "Российскому футболу хочется пожелать больше зрелища"

«Российскому футболу хочется пожелать больше зрелища. Нам этого очень не хватает. Ведь зрелище — это искусство. Надеюсь, настрой, который был в уходящем году, трансформируется во вдохновение. Хочется пожелать болельщикам как раз ярких матчей.



Самое главное, чтобы игроков не волновали травмы, а ещё появлялись новые звёзды. У нас ведь есть очень хорошая молодёжь. Хочется верить, что так и будет», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.