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56 минут назад

Бышовец: российскому футболу хочется пожелать больше зрелища. Ведь зрелище — это искусство

Чемпионат.comиещё 4

Известный тренер Анатолий Бышовец рассказал, чего бы хотел пожелать российскому футболу в наступившем 2023 году.

Бышовец: "Российскому футболу хочется пожелать больше зрелища"
Фото: ТАССТАСС

«Российскому футболу хочется пожелать больше зрелища. Нам этого очень не хватает. Ведь зрелище — это искусство. Надеюсь, настрой, который был в уходящем году, трансформируется во вдохновение. Хочется пожелать болельщикам как раз ярких матчей.

Самое главное, чтобы игроков не волновали травмы, а ещё появлялись новые звёзды. У нас ведь есть очень хорошая молодёжь. Хочется верить, что так и будет», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России в феврале минувшего года была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

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