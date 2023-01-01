Marca: Модрич и Роналду могут снова стать одноклубниками

«В 2022 году в Эр-Рияде хотели подписать Криштиану, следующая цель — Серхио Рамос летом 2023 года, а затем — Лука Модрич в 2024 году. Первая задача уже выполнена, и сейчас работа идет над решением второй. Что касается третьей, необходимо подождать, потому что хорват полностью отдает предпочетние «Реалу». В Эр-Рияде не унывают, так как знают, что через некоторое время смогут собрать команду мечты. Еще недавно это казалось невозможным, но с приходом Криштиану Роналду в саудовский футбол некоторые мечты начинают сбываться», — говорится в материале.