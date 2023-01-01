Marca: Модрич и Роналду могут снова стать одноклубниками

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее вместе выступавшие за мадридский «Реал», могут вновь стать одноклубниками, утверждает Marca. По информации издания, в приобретении Модрича заинтересован саудовский «Аль-Насср», ранее подписавший контракт с Роналду.
Уточняется при этом, что сам Модрич намерен продолжить выступления за «Реал» и отыграть за «сливочных» хотя бы еще один сезон. «Королевский клуб» также поддерживает своего лидера и не намерен раньше времени отпускать 37-летнего хорвата.
Однако, как пишет издание, руководство «Аль-Нассра» не отчаивается и не теряет надежды заполучить Модрича. Кроме того, речь идет о возможном подписании экс-защитника «Реала» Серхио Рамоса, ныне выступающего за «ПСЖ».
«В 2022 году в Эр-Рияде хотели подписать Криштиану, следующая цель — Серхио Рамос летом 2023 года, а затем — Лука Модрич в 2024 году. Первая задача уже выполнена, и сейчас работа идет над решением второй. Что касается третьей, необходимо подождать, потому что хорват полностью отдает предпочетние «Реалу». В Эр-Рияде не унывают, так как знают, что через некоторое время смогут собрать команду мечты. Еще недавно это казалось невозможным, но с приходом Криштиану Роналду в саудовский футбол некоторые мечты начинают сбываться», — говорится в материале.