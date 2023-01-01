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2 часа назад

«Челси» не сумел переиграть «Ноттингем Форест»

Чемпионат.com

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» принимал «Челси». Команды играли на стадионе «Сити Граунд». Финальный свисток главного арбитра Питера Бэнкса зафиксировал ничейный результат – 1:1.

«Челси» не сумел переиграть «Ноттингем Форест»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Счёт был открыт на 16-й минуте матча – полузащитник лондонцев Рахим Стерлинг поразил ворота Дина Хендерсона. Хозяева сумели отыграться на 63-й минуте: Вилли Боли выполнил передачу на крайнего защитника «лесников» Сержа Орье, который был точен. До конца матча счёт не изменился.

«Челси» набрал 25 очков в 16 матчах турнира и расположился на восьмой позиции. «Ноттингем» (14) – на 18-й позиции.

В следующем туре синие 5 января примут «Манчестер Сити», а уже 8 января сыграют с «горожанами» в матче Кубка Англии. «Ноттингем Форест» 4 января отправится в гости к «Саутгемптону».

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