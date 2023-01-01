«Челси» не сумел переиграть «Ноттингем Форест»

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» принимал «Челси». Команды играли на стадионе «Сити Граунд». Финальный свисток главного арбитра Питера Бэнкса зафиксировал ничейный результат – 1:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте матча – полузащитник лондонцев Рахим Стерлинг поразил ворота Дина Хендерсона. Хозяева сумели отыграться на 63-й минуте: Вилли Боли выполнил передачу на крайнего защитника «лесников» Сержа Орье, который был точен. До конца матча счёт не изменился.

«Челси» набрал 25 очков в 16 матчах турнира и расположился на восьмой позиции. «Ноттингем» (14) – на 18-й позиции.