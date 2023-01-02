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21 минуту назад

Стали известны особые условия для Роналду в «Аль-Насре»

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Португальский нападающий Криштиану Роналду будет обладать особыми полномочиями в саудовском «Аль-Насре». Условия стали известны CBS Sports.

Стали известны особые условия для Роналду в «Аль-Насре»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, футболист сможет поменять тренера, если нынешний не будет его устраивать. На данный момент «Аль-Наср» возглавляет Руди Гарсия, ранее тренировавший «Лион» и «Марсель».

Гарсия пошутил о переходе Роналду в клуб. Он заявил, что перед тем как подписать Роналду, пытался уговорить перейти в клуб форварда ПСЖ Лионеля Месси.

Роналду поблагодарил болельщиков Португалии за поддержку на ЧМ

30 декабря 2022-го Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата Роналду с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Он сместит с первой строчки рейтинга мексиканского боксера Сауля Альвареса.

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