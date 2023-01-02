Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Украинская спортсменка призвала «бить тревогу» из-за турнира УЕФА в России

Мария Иванова

Украинская чемпионка мира по легкой атлетике, депутат Верховной рады Ольга Саладуха призвала не допустить проведения юношеского турнира УЕФА в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Саладуха отметила, что в УЕФА уже одобрили проведение этого турнира в мае 2023 года.

«Нужно бить тревогу, поднимать всю эту историю через СМИ. Нельзя допустить, чтобы этот турнир вообще прошел», - заявила она.

В конце февраля 2022 года на фоне украинского кризиса ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды, будь то национальная сборная или клубы, от всех своих турниров «до дальнейшего уведомления».

Россию отстранили от мирового футбола

В конце 2022 года Российский футбольный союз (РФС) сообщил о договоренности провести международный турнир юношеских сборных под эгидой УЕФА в Волгограде.

Футбол,Видео,Ольга Саладуха,Верховная Рада,РФС,УЕФА,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители