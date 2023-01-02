Украинская спортсменка призвала «бить тревогу» из-за турнира УЕФА в России

Украинская чемпионка мира по легкой атлетике, депутат Верховной рады Ольга Саладуха призвала не допустить проведения юношеского турнира УЕФА в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Саладуха отметила, что в УЕФА уже одобрили проведение этого турнира в мае 2023 года.

«Нужно бить тревогу, поднимать всю эту историю через СМИ. Нельзя допустить, чтобы этот турнир вообще прошел», - заявила она.

В конце февраля 2022 года на фоне украинского кризиса ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды, будь то национальная сборная или клубы, от всех своих турниров «до дальнейшего уведомления».