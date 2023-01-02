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43 минуты назад

«Изуверы»: игрок сборной Украины о турках в масках Путина

Мария Иванова

Игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Караваев назвал «изуверами» турецких болельщиков, пришедших на игру его клуба в масках президента России. Об этом сообщает FanDay.

«Изуверы»: игрок сборной Украины о турках в масках Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча группового этапа Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Фенербахче» состоялась 8 сентября 2022 года и завершилась со счетом 1:2 в пользу турецкого клуба.

Тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что на поле «была коррида, а не футбол».

Он подчеркнул, что «на европейском уровне так не играют», и обвинил «Фенербахче» в постоянных нарушениях правил, симуляциях и агрессивной игре.

Некоторые фанаты «Фенербахче» пришли на матч в масках президента РФ Владимира Путина.

FanDay спросил Караваева, что бы тот сказал этим болельщикам, если бы встретился с ними.

«Как говорил наш президент: «О чем можно общаться с больным человеком?». Так и я бы ничего не говорил. Просто нужно не обращать внимания на таких изуверов, но если при этом трогают тебя, то иметь возможность дать достойный отпор», - заявил он.

Футболист отметил, что игра «Фенербахче» и поведение фанатов клуба не деморализовали «Динамо», а, наоборот, придали «спортивной злости».

«Всегда нужно оставаться человеком. Просто никто не может поставить себя на наше место, потому и не думают, что делают», - подчеркнул .

Футбол,Мирча Луческу,Александр Караваев,Владимир Путин,Динамо,
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