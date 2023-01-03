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2 часа назад

На стадионе ФК "Сантос" завершилось прощание с Пеле

ТАССиещё 15

Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу бразильцем Пеле завершилась во вторник на стадионе "Вила Белмиру" в городе Сантос, штат Сан-Паулу. Траурный кортеж отъехал от стадиона, где проходила гражданская панихида, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На стадионе ФК "Сантос" завершилось прощание с Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По окончании церемонии гроб с телом Пеле под аплодисменты подняли на крышу пожарной машины и накрыли флагом Бразилии. Траурный кортеж в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов военной полиции проедет по улицам Сантоса, в том числе мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать. После этого Пеле будет похоронен в мавзолее на территории выбранного самим им для захоронения некрополя "Экуменика" неподалеку от стадиона.

Фанаты бразильского ФК "Сантос" выстроились возле стадиона и, размахивая флагами, под звуки барабанов и бубнов распевают традиционные кричалки и песни о своем клубе и его великом воспитаннике. После приближения к ним траурного кортежа болельщики расступились, пропустив процессию вперед.

Как подсчитали организаторы панихиды, за сутки попрощаться с Пеле пришли более 230 тыс. человек. В понедельник и вторник прилегающие к стадиону улицы были переполнены пришедшими почтить память великого кудесника мяча, длина очереди доходила до 2,3 км, а время стояния в очереди превышало 3 часа.

Гроб с его телом был установлен на помосте под навесом на центральном круге игрового поля, на котором он дебютировал в составе ФК "Сантос" в 1956 году.

Пеле умер 29 декабря в частной сан-паулуской клинике. Ему было 82 года. В Бразилии объявлен трехдневный траур.

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