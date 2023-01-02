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24 минуты назад

Роналду обратился к фанатам "Аль-Насра"

Газета.Ruиещё 5

Криштиану Роналду вылетел на частном самолете из Мадрида в саудовский Эль-Рияд, где 3 января состоится его презентация в качестве игрока местного клуба «Аль-Наср» перед 30 тысячами зрителей.

Роналду обратился к фанатам "Аль-Насра"
Фото: cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В салоне самолета обладатель пяти «Золотых мячей» записал видео, обращенное к фанатам «Аль-Насра».

«Привет, ребята! Скоро мы с вами увидимся!» — произнес португалец, указав пальцем в камеру и подмигнув.

Также он отметил официальный аккаунт «Аль-Насра» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Роналду получил право менять тренера в «Аль-Насре»

По информации Daily Mail, Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» уже на этой неделе.

3 января нападающий пройдет медобследование, и в 19.00 в этот же день состоится его презентация.

Футбол,Криштиану Роналду,
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