Криштиану Роналду вылетел на частном самолете из Мадрида в саудовский Эль-Рияд, где 3 января состоится его презентация в качестве игрока местного клуба «Аль-Наср» перед 30 тысячами зрителей.

Фото: cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В салоне самолета обладатель пяти «Золотых мячей» записал видео, обращенное к фанатам «Аль-Насра».

«Привет, ребята! Скоро мы с вами увидимся!» — произнес португалец, указав пальцем в камеру и подмигнув.

Также он отметил официальный аккаунт «Аль-Насра» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По информации Daily Mail, Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» уже на этой неделе.