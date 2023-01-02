Мостовой назвал уход Ловрена в "Лион" потерей для "Зенита"

"Это потеря для "Зенита". Мы видели, что Ловрен был одним из лучших в защите на чемпионате мира. Восполнимая ли это потеря для "Зенита"? Отсутствие Ловрена сказывалось на игре команды. Может быть, "Зенит" кого нибудь купит на эту позицию", — передает слова Мостового "Матч ТВ".