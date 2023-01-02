Мостовой назвал уход Ловрена в "Лион" потерей для "Зенита"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, какие последствия будет иметь для петербургского "Зенита" уход хорватского защитника Деяна Ловрена.
"Это потеря для "Зенита". Мы видели, что Ловрен был одним из лучших в защите на чемпионате мира. Восполнимая ли это потеря для "Зенита"? Отсутствие Ловрена сказывалось на игре команды. Может быть, "Зенит" кого нибудь купит на эту позицию", — передает слова Мостового "Матч ТВ".
"Зенит" 2 января объявил об уходе Ловрена в "Лион". По информации СМИ, сумма трансфера составила €2 млн.
Ловрен выступал за "Зенит" с 2020 года. Ранее он играл за клуб Английской премьер-лиги "Ливерпуль", с которым побеждал в чемпионате Англии и становился победителем Лиги чемпионов. Защитник уже выступал за "Лион" — с 2010 по 2013 год.
Ранее стало известно, что португальский нападающий Криштиану Роналду получил от руководства клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср" разрешение менять тренеров команды, если сочтет это необходимым.