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1 час назад

Мостовой назвал уход Ловрена в "Лион" потерей для "Зенита"

Газета.Ru

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, какие последствия будет иметь для петербургского "Зенита" уход хорватского защитника Деяна Ловрена.

Мостовой назвал уход Ловрена в "Лион" потерей для "Зенита"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это потеря для "Зенита". Мы видели, что Ловрен был одним из лучших в защите на чемпионате мира. Восполнимая ли это потеря для "Зенита"? Отсутствие Ловрена сказывалось на игре команды. Может быть, "Зенит" кого нибудь купит на эту позицию", — передает слова Мостового "Матч ТВ".

"Зенит" 2 января объявил об уходе Ловрена в "Лион". По информации СМИ, сумма трансфера составила €2 млн.

Ловрен выступал за "Зенит" с 2020 года. Ранее он играл за клуб Английской премьер-лиги "Ливерпуль", с которым побеждал в чемпионате Англии и становился победителем Лиги чемпионов. Защитник уже выступал за "Лион" — с 2010 по 2013 год.

Ранее стало известно, что португальский нападающий Криштиану Роналду получил от руководства клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср" разрешение менять тренеров команды, если сочтет это необходимым.

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