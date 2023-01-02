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1 час назад

Инфантино: ФИФА хочет, чтобы в каждой стране были стадионы, названные в честь Пеле

ТАССиещё 3

Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает c членами других футбольных организаций возможность переименования как минимум одного стадиона в каждой стране в честь трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле. Об этом в понедельник сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

Инфантино призвал все страны мира назвать стадионы в честь Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

2 января на стадионе бразильского клуба "Сантос" в одноименном городе штата Сан-Паулу проходит гражданская панихида по Пеле, который умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Инфантино посетил церемонию прощания с бразильцем.

"Я здесь, чтобы воздать должное ему, - сказал глава ФИФА. - Ранее мы говорили с международными федерациями на тему проведения минуты молчания в его честь перед каждым матчем местных футбольных чемпионатов. Но мы также хотим, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион, названный в честь Пеле. Пройдет 50, 100 лет, наши дети будут спрашивать нас о нем, все это продлит память о Пеле. Мы должны быть уверены, что это произойдет".

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) - единственный игрок, трижды выигравший чемпионат мира (1958, 1962, 1970). Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия. В Бразилии после его смерти объявлен трехдневный траур.

Футбол,Джанни Инфантино,
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