Инфантино призвал все страны мира назвать стадионы в честь Пеле

"Я здесь, чтобы воздать должное ему, - сказал глава ФИФА. - Ранее мы говорили с международными федерациями на тему проведения минуты молчания в его честь перед каждым матчем местных футбольных чемпионатов. Но мы также хотим, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион, названный в честь Пеле. Пройдет 50, 100 лет, наши дети будут спрашивать нас о нем, все это продлит память о Пеле. Мы должны быть уверены, что это произойдет".