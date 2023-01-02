Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
18 минут назад

Гендиректор "Зенита" Медведев признался в двойственных чувствах из-за ухода Ловрена

Газета.Ru

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход капитана команды, хорватского защитника Деяна Ловрена в «Лион».

Гендиректор "Зенита" прокомментировал уход Ловрена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Этот переход связан с двойственными чувствами. С одной стороны, мы рады за футболиста, который будет выступать в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. С другой — не буду скрывать, что грустно расставаться с нашим капитаном, который играл большую роль и на поле, и в раздевалке.

Условия, которые «Лион» предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь. Оставалось только договорится об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок», — передает слова Медведева «Матч ТВ».

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль», с которым побеждал в чемпионате Англии и становился победителем Лиги чемпионов. Защитник уже выступал за «Лион» — с 2010 по 2013 год.

На чемпионате мира в Катаре Ловрен в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером турнира. В 2018 году на мировом первенстве, прошедшем в России, защитник выиграл серебро.

Ранее стало известно, что футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Сергей Бородин может перейти в «Бейтар» из Иерусалима.

Израильтяне уже сделали «Краснодару» предложение о трансфере 23-летнего защитника, и клубы приступили к переговорам.

Футбол,Сергей Бородин,Александр Медведев,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители