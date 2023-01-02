Гендиректор "Зенита" прокомментировал уход Ловрена

«Этот переход связан с двойственными чувствами. С одной стороны, мы рады за футболиста, который будет выступать в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. С другой — не буду скрывать, что грустно расставаться с нашим капитаном, который играл большую роль и на поле, и в раздевалке.



Условия, которые «Лион» предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь. Оставалось только договорится об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок», — передает слова Медведева «Матч ТВ».