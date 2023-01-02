Гендиректор "Зенита" прокомментировал уход Ловрена

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход капитана команды, хорватского защитника Деяна Ловрена в «Лион».
«Этот переход связан с двойственными чувствами. С одной стороны, мы рады за футболиста, который будет выступать в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. С другой — не буду скрывать, что грустно расставаться с нашим капитаном, который играл большую роль и на поле, и в раздевалке.
Условия, которые «Лион» предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь. Оставалось только договорится об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок», — передает слова Медведева «Матч ТВ».
Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль», с которым побеждал в чемпионате Англии и становился победителем Лиги чемпионов. Защитник уже выступал за «Лион» — с 2010 по 2013 год.
На чемпионате мира в Катаре Ловрен в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером турнира. В 2018 году на мировом первенстве, прошедшем в России, защитник выиграл серебро.
Ранее стало известно, что футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Сергей Бородин может перейти в «Бейтар» из Иерусалима.
Израильтяне уже сделали «Краснодару» предложение о трансфере 23-летнего защитника, и клубы приступили к переговорам.