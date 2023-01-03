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1 час назад

«Вопиющая несправедливость». Соперник «Барсы» возмущён присутствием Левандовского на поле

Чемпионат.comиещё 5

«Эспаньол» уже направил жалобу в местную федерацию футбола.

В Испании разразился скандал вокруг Левандовски
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

31 декабря 2022 года «Барселона» провела первый официальный матч после чемпионата мира в Катаре. Команда Хави встретилась на своём поле с «Эспаньолом» — каталонское дерби завершилось со счётом 1:1. А через пару дней стало известно, что соперник «Барселоны» направил жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании.

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Представители «Эспаньола» возмущены, что нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски принял участие в матче. Дело в том, что 8 ноября польский нападающий получил красную карточку в игре чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1), а позднее ему выписали бан на три матча. Причиной для столь сурового наказания послужил неприличный жест, который форвард показал арбитру, уходя с поля.

Так почему же Левандовски всё-таки вышел на матч с «Эспаньолом»? Мадридский суд временно снял наказание с игрока до окончания разбирательства. Не исключено, что позднее польский футболист всё-таки получит дисквалификацию на три игры. Любопытно, что перед этим апелляцию «Барселоны» отклонили несколько компетентных органов, а решение о приостановке наказания появилось примерно за сутки до игры.

Сопернику такой вердикт, мягко говоря, не понравился. Во-первых, «Эспаньол» счёл необычным, что решение вынесли за 24 часа до игры. Во-вторых, представителей команды возмутил тот факт, что доступ к постановлению удалось получить только после запроса из различных органов, хотя его должны были донести до клуба. И, конечно, сам факт приостановки дисквалификации вызвал удивление.

Даже главный тренер «Барселоны» Хави не ожидал такого решения: «Мы думали, что Роберт не сможет сыграть. Лучше не сообщать о таких решениях столь поздно. Мы удивлены, но счастливы. Наказание было несправедливым и не соответствовало нарушению».

После матча «Эспаньол» направил жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании и опубликовал заявление на своём официальном сайте: «Перед началом матча клуб добросовестно предупредил как судью матча Матеу Лаоса, так и ту же Федерацию футбола страны о присутствии в стартовом составе соперника Роберта Левандовского, который должен отбывать дисквалификацию за полученную ранее красную карточку.

Левандовски рассказал о своей роли в «Барселоне»

«Эспаньол» будет использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты своих интересов и интересов болельщиков, осознавая, что эта вопиющая несправедливость ставит под угрозу суть нашего соревнования и основана на поспешном решении с очевидными юридическими недостатками».

Marca сообщает, что «Барселона» спокойно отнеслась к выпаду соперника. В клубе убеждены, что имели право выставить игрока, поскольку соответствующее решение принял суд. Левандовски провёл на поле все 90 минут, при этом единственный мяч в составе «Барсы» забил фланговый защитник Маркос Алонсо.

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