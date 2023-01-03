Эстонских футболистов раскритиковали за фото с Карпиным

«Такое поведение нельзя одобрять. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», - заявили в объединении болельщиков MTU Jalgpallihaigla.