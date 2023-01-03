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41 минуту назад

Эстонских футболистов раскритиковали за фото с Валерием Карпиным

Елена Прошина

Болельщики пришли в негодование после обнародования фотографий футболистов сборной Эстонии с главным тренером российской сборной Валерием Карпиным. Об этом пишет РИА Новости.

Эстонских футболистов раскритиковали за фото с Карпиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

31 декабря эстонские спортсмены встретились в ресторане с Карпиным и сделали совместные фотографии. Позднее снимки опубликовал в соцсетях бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов.

«Такое поведение нельзя одобрять. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», - заявили в объединении болельщиков MTU Jalgpallihaigla.

В свою очередь, президент футбольного союза Эстонии Айвар Похлак высказался за человеческое отношение между людьми и сохранение дружбы, несмотря на обстоятельства.

«На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не потерять важные права человека, в том числе право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними. Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, является неизбежным условием возвращения мира к нормальной жизни», - заявил он.

Напомним, Валерий Карин родился в эстонском городе Нарва. Выступал за детские сборные Эстонской ССР и на турнирах клуба «Кожаный мяч». В 15 лет перешел в спортшколу Калининского района Таллина, после этого попал в местную «Звезду». Имеет эстонское гражданство.

Футбол,Андрей Степанов,Валерий Карпин,
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