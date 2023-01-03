В Эстонии вступились за футболистов после скандала с Карпиным

Глава Футбольного союза Эстонии Айвар Похлак вступился за футболистов национальной сборной, которые ранее подверглись критике за встречу и фотографию с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с изданием Delfi.
Комментируя произошедшее Похлак указал на то, что, помимо «сострадания и помощи страждущим», необходимо «не потерять важные права человека».
«В том числе право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними», — добавил он.
Похлак назвал «сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства» неизбежным условием возвращения мира к нормальной жизни.
Ранее бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов в социальных сетях разместил фотографию с Карпиным и экс-футболистами Сергеем Парейко, Артуром Котенко, Дмитрием Кругловым, Евгением Новиковым, Александром Дмитриевым и Игорь Морозовым. Болельщики сборной резко осудили поступок спортсменов, заявив, что отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами «в наши дни неприемлемы».