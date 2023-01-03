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46 минут назад

В Эстонии вступились за футболистов после скандала с Карпиным

Елена Прошина

Глава Футбольного союза Эстонии Айвар Похлак вступился за футболистов национальной сборной, которые ранее подверглись критике за встречу и фотографию с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с изданием Delfi.

В Эстонии вступились за футболистов после скандала с Карпиным
Фото: ТАССТАСС

Комментируя произошедшее Похлак указал на то, что, помимо «сострадания и помощи страждущим», необходимо «не потерять важные права человека».

Эстонских футболистов раскритиковали за фото с Карпиным

«В том числе право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними», — добавил он.

Похлак назвал «сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства» неизбежным условием возвращения мира к нормальной жизни.

Ранее бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов в социальных сетях разместил фотографию с Карпиным и экс-футболистами Сергеем Парейко, Артуром Котенко, Дмитрием Кругловым, Евгением Новиковым, Александром Дмитриевым и Игорь Морозовым. Болельщики сборной резко осудили поступок спортсменов, заявив, что отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами «в наши дни неприемлемы».

Футбол,Артур Котенко,Сергей Парейко,Дмитрий Круглов,Александр Дмитриев,Евгений Новиков,Андрей Степанов,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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