В Эстонии вступились за футболистов после скандала с Карпиным

Глава Футбольного союза Эстонии Айвар Похлак вступился за футболистов национальной сборной, которые ранее подверглись критике за встречу и фотографию с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с изданием Delfi.

Фото: ТАСС ТАСС

Комментируя произошедшее Похлак указал на то, что, помимо «сострадания и помощи страждущим», необходимо «не потерять важные права человека».

«В том числе право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними», — добавил он.

Похлак назвал «сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства» неизбежным условием возвращения мира к нормальной жизни.