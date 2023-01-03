Андрей Лунев близок к переходу в «Спартак»

Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев может покинуть немецкий клуб текущей зимой и вернуться в чемпионате России. В услугах бывшего вратаря сборной России заинтересован московский «Спартак», сообщает Bild.

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По информации источника, Лунев хочет уйти из клуба Бундеслиги из-за недостаточного количества игрового времени. Его агент сейчас ведет активные переговоры со «Спартаком», и «красно-белые» проявляют очень большую заинтересованность в подписании футболиста.