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38 минут назад

Роналду озвучил клубы, которые предлагали ему контракт до перехода в "Аль-Наср"

Москва24иещё 7

Португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал, какие футбольные клубы хотели его подписать перед переходом в команду из Саудовской Аравии, передает Marca.

Роналду: "Моя работа в Европе выполнена"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Многие клубы из Бразилии, Австралии, США и Португалии пытались подписать меня. Но я горжусь новым вызовом. Могу сказать, что моя работа в Европе выполнена", – сказал спортсмен.

Он отметил, что его цель состоит в том, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в Саудовской Аравии. По словам Роналду, он рад возможности помочь кому-то своими знаниями и опытом.

Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Наср". Ежегодный доход футболиста будет превышать 200 миллионов евро с учетом рекламных контрактов. На сегодняшний день самым высокооплачиваемым футболистом в мире считается нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Футбол,Криштиану Роналду,
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