Роналду: "Моя работа в Европе выполнена"

"Многие клубы из Бразилии, Австралии, США и Португалии пытались подписать меня. Но я горжусь новым вызовом. Могу сказать, что моя работа в Европе выполнена", – сказал спортсмен.

Он отметил, что его цель состоит в том, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в Саудовской Аравии. По словам Роналду, он рад возможности помочь кому-то своими знаниями и опытом.