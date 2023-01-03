Митома - третий японец в АПЛ, забивший в нескольких матчах подряд

Японский полузащитник «Брайтона» Каору Митома стал третьим японцев в истории АПЛ, который забил в нескольких матчах подряд. Радостным для него фактом делится Opta.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Прямо сейчас его клуб «Брайтон» играет против «Эвертона» на выезде, «чайки» вырвались вперёд – 1:0. Митома на 14-й минуте получил перевод с правого полуфланга, сместился к центру штрафной и разобрался с Джорданом Пикфордом, открыв счёт. Ранее Митома в канун Нового года забил лондонскому «Арсеналу» - лидеру АПЛ (2:4).