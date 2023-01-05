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1 час назад

Кубок мира на фотографии Месси оказался подделкой

Lenta.ruиещё 1

Во время празднования победы сборной Аргентины на поле, помимо настоящего трофея, оказалась реплика кубка мира. Об этом пишет Clarin.

Кубок мира на фотографии Месси оказался подделкой
Фото: ТАССТАСС

Фальшивый кубок был сделан аргентинскими болельщиками за полгода до мундиаля. Планировалось, что все игроки сборной на нем поставят свои автографы. Однако на торжественной церемонии копия непонятным образом оказалась в руках у Лионеля Месси, который и начал позировать с ней перед фотографами. Издание отмечает, что Месси не понимал, что это не трофей, врученный ему президентом ФИФА Джанни Инфантино, поскольку поделка была неотличима от оригинала внешне и по весу.

В итоге об ошибке Месси сообщил партнер по команде, полузащитник Анхель Ди Мария. Ему же об этом рассказали сотрудники службы безопасности.

Фотография Месси с фальшивым кубком набрала в его Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) почти 75 миллионов лайков. Изображение побило рекорд по количеству лайков в соцсети среди спортсменов.

После окончания финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре с трофейным кубком произошел еще один скандал. К игрокам на поле вышел турецкий повар-мем Нусрет Гекче, он дотронулся до Кубка мира и несколько раз пытался уговорить капитана сборной Аргентины Лионеля Месси сделать с ним фото. По правилам трофей могут держать только чемпионы мира и главы государств.

Футбол,Нусрет Гекче,Джанни Инфантино,Лионель Месси,
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