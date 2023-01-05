Кубок мира на фотографии Месси оказался подделкой

Во время празднования победы сборной Аргентины на поле, помимо настоящего трофея, оказалась реплика кубка мира. Об этом пишет Clarin.

Фото: ТАСС ТАСС

Фальшивый кубок был сделан аргентинскими болельщиками за полгода до мундиаля. Планировалось, что все игроки сборной на нем поставят свои автографы. Однако на торжественной церемонии копия непонятным образом оказалась в руках у Лионеля Месси, который и начал позировать с ней перед фотографами. Издание отмечает, что Месси не понимал, что это не трофей, врученный ему президентом ФИФА Джанни Инфантино, поскольку поделка была неотличима от оригинала внешне и по весу.

В итоге об ошибке Месси сообщил партнер по команде, полузащитник Анхель Ди Мария. Ему же об этом рассказали сотрудники службы безопасности.

Фотография Месси с фальшивым кубком набрала в его Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) почти 75 миллионов лайков. Изображение побило рекорд по количеству лайков в соцсети среди спортсменов.