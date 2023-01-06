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57 минут назад

ЦСКА объявил о переходе футболиста Агапова из "Пари НН"

ТАССиещё 5

Российский защитник Илья Агапов перешел из футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" в московский ЦСКА. Об этом в субботу сообщила пресс-служба армейцев.

ЦСКА объявил о переходе футболиста Агапова из "Пари НН"
Фото: ТАССТАСС

Контракт с футболистом рассчитан до 2027 года.

Агапову 21 год, он выступал за "Пари НН" с июля 2022 года. В составе клуба игрок провел 16 матчей в различных турнирах, в которых не отметился результативными действиями. По ходу карьеру футболист также выступал за нижнекамский "Нефтехимик", казанский "Рубин" и московский "Спартак-2". Агапов выступал за молодежные сборные России разных возрастов и вошел в итоговой состав основной национальной команды на товарищеские матчи против сборных Узбекистана и Таджикистана в ноябре.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 29 очков в 17 матчах. "Пари НН" располагается на 12-й позиции с 19 очками по итогам 17 встреч.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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