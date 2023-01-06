ЦСКА объявил о переходе футболиста Агапова из "Пари НН"

Агапову 21 год, он выступал за "Пари НН" с июля 2022 года. В составе клуба игрок провел 16 матчей в различных турнирах, в которых не отметился результативными действиями. По ходу карьеру футболист также выступал за нижнекамский "Нефтехимик", казанский "Рубин" и московский "Спартак-2". Агапов выступал за молодежные сборные России разных возрастов и вошел в итоговой состав основной национальной команды на товарищеские матчи против сборных Узбекистана и Таджикистана в ноябре.