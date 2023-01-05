Месси и Роналду не попали в топ-100 самых дорогих футболистов мира

Исследовательская группа CIES Football Observatory обнародовала свою версию рейтинга самых дорогих футболистов планеты. В топ-100 не попали форвард "ПСЖ" Лионель Месси и нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Возглавляет рейтинг полузащитник сборной Англии и дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем, чья трансферная стоимость оценивается в €208,2 млн. Вторым в этом списке идет еще один англичанин, Фил Фоден из "Манчестер Сити" с ценником в €200,5 млн. Вице-чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе замыкает тройку, его стоимость составляет €191,7 млн. В топ-5 попали также Винисиус ("Реал", €190,5 млн) и Эрлинг Холланд (€174,9 млн, "Манчестер Сити"). Месси и Роналду, ранее в течение многих лет возглавлявшие подобные списки, сейчас находятся за пределами сотни. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость лидера сборной Аргентины сейчас составляет €50 млн, а португальского футболиста - €20 млн. Насколько точны эти оценки, сложно судить, поскольку замыкающий топ-100 рейтинга CIES форвард сборной Канады Джонатан Дэвид стоит €49,4 млн - однако он есть в этом списке, а Месси отсутствует. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" распродает товары с изображением Роналду по заниженным ценам.