​Возлюбленная Роналду отреагировала на трансфер в «Аль-Наср»

На днях Криштиану Роналду был представлен в качестве футболиста клуба «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Проведя чуть более месяца без клуба, 37-летний португалец подписал с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

На трансфер своего возлюбленного в «Аль-Наср» отреагировала Джорджина Родригес.

«Большое спасибо Саудовской Аравии за такой замечательный приём. Мы очень взволнованы этим новым приключением в «Аль-Насре». Хотим поблагодарить всех, кто сделал это возможным.