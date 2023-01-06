«Барселона» дома проиграла «Виртусу» в Евролиге

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого на стадионе «Палау Блауграна» «Барселона» принимала итальянский клуб «Виртус». Встреча закончилась со счётом 83:75 (26:15, 16:24, 18:18, 23:18) в пользу гостей.

Фото: официальный твиттер клуба "Барселона" официальный твиттер клуба "Барселона"

Самым результативным игроком в составе победителей стал датский защитник Габриэль Лундберг. Он набрал 20 очков и отдал две результативные передачи. У «Барселоны» чаще других кольцо «Виртуса» поражал чех Ян Веселы. На его счету 12 очков, два подбора и одна результативная передача.