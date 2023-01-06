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1 час назад

Вендел хочет покинуть «Зенит»

Спорт день за днем

Полузащитник «Зенита» Вендел раздумывает покинуть клуб, сообщил Metaratings.

Вендел хочет покинуть «Зенит»
Фото:  Вячеслав Евдокимов / «Зенит» Вячеслав Евдокимов / «Зенит»

Бразилец обсудил варианты ухода с руководством петербургского клуба. По данным источника, стороны не планируют расторгать контракт, т.к. к полузащитнику есть интерес со стороны других клубов.

В нынешнем сезоне Вендел провел 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Также полузащитник получил две желтые карточки.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года. Сумма трансфера составила 20 млн. евро. Контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 17 туров «Зенит» с 42 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Отрыв от «Спартака», занимающего второе место, – шесть очков.

Футбол,Зенит,Спартак,
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