Вендел хочет покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел раздумывает покинуть клуб, сообщил Metaratings.
Бразилец обсудил варианты ухода с руководством петербургского клуба. По данным источника, стороны не планируют расторгать контракт, т.к. к полузащитнику есть интерес со стороны других клубов.
В нынешнем сезоне Вендел провел 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Также полузащитник получил две желтые карточки.
Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года. Сумма трансфера составила 20 млн. евро. Контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 17 туров «Зенит» с 42 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Отрыв от «Спартака», занимающего второе место, – шесть очков.