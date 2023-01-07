Кузнецов назвал слабые места ЦСКА

Бывший «армеец» Дмитрий Кузнецов назвал самые слабые места в нынешнем составе ЦСКА.

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«Усиления нужны в опорную зону, где начинается атака. Плюс ещё один нападающий и один центральный защитник», - цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Он добавил, что защитники нужны всегда, ведь покинуть клуб могут Игорь Дивеев и Георгий Щенников.

Перед длинной зимней паузой ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, у клуба 29 набранных очков после 17 проведённых в чемпионате России встреч.