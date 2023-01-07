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1 час назад

Кузнецов назвал слабые места ЦСКА

Евро-футбол.Ру

Бывший «армеец» Дмитрий Кузнецов назвал самые слабые места в нынешнем составе ЦСКА.

Кузнецов назвал слабые места ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Усиления нужны в опорную зону, где начинается атака. Плюс ещё один нападающий и один центральный защитник», - цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Он добавил, что защитники нужны всегда, ведь покинуть клуб могут Игорь Дивеев и Георгий Щенников.

Перед длинной зимней паузой ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, у клуба 29 набранных очков после 17 проведённых в чемпионате России встреч.

В первом мартовском матче весенней части РПЛ «армейцы» отправятся в гости к «Сочи» - бывшему клубу их рулевого Владимира Федотова.

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