«Реал» разгромил «Маккаби» в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с израильским «Маккаби». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:65.

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Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Петр Корнели и Джанан Муса, набравшие по 18 очков. 16 очков на свой счёт записал Гершон Ябуселе. В составе гостей паркета отличился Джален Адамс, набравший 15 очков.