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2 часа назад

«Реал» разгромил «Маккаби» в Евролиге

Чемпионат.com

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с израильским «Маккаби». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:65.

«Реал» разгромил «Маккаби» в Евролиге
Фото: ТАССТАСС

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Петр Корнели и Джанан Муса, набравшие по 18 очков. 16 очков на свой счёт записал Гершон Ябуселе. В составе гостей паркета отличился Джален Адамс, набравший 15 очков.

В следующем туре мадридский «Реал» сыграет с «Црвеной Звездой» на выезде. Встреча состоится 10 января и начнётся в 21:00 мск. «Маккаби» в 18-м туре регулярного чемпионата встретится с «Партизаном». Матч пройдёт в Тель-Авиве 11 января, начало запланировано на 22:05 мск.

Футбол,Петр Корнели,Реал,
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