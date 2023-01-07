«Не могу поверить, что тебя больше нет»: Дзенга высказался о смерти Виалли

«Чао, Лука. Я хотел бы помнить тебя таким, каким ты был всегда. Покойся с миром, мой друг. Мне будет тебя не хватать. Я смотрю наши совместные видео и не могу поверить, что тебя больше нет», — написал Дзенга в соцсетях.