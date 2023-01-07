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1 час назад

​Абаскаль может покинуть «Спартак» ради испанского клуба

Евро-футбол.Ру

Гильермо Абаскаль может покинуть должность главного тренера «Спартака». Как сообщает телеграм-канал «Арена @ незыгарь», у 33-летнего специалиста есть предложение от испанского клуба. Это предложение Абаскаль якобы сейчас всерьёз рассматривает.

​Абаскаль может покинуть «Спартак» ради испанского клуба
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Отмечается, что Гильермо Абаскаль может в любой момент расторгнуть трудовое соглашение со «Спартаком». По данным источника, такая возможность прописана в договоре.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. В 24 матчах под руководством испанского специалиста «красно-белые» отпраздновали 15 побед при 3 ничьих и 6 поражениях.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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