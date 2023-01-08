Скончался бывший футболист клуба «Пари Сен-Жермен»

«Клуб ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М'Бами. Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба.

В составе команды «Пари Сен-Жермен» М'Бами выиграл Кубок Франции. Также он стал олимпийским чемпионом в 2000 году, серебряным призером Кубка конфедераций в 2003 и Кубка африканских наций. В 2015 году он завершил спортивную карьеру.