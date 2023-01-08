Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Бывший футболист клуба «Пари Сен-Жермен» Модест М'Бами умер в возрасте 40 лет

ТК «Звезда»иещё 1

Умер олимпийский чемпион Модест М'Бами, игравший за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Спортсмену было 40 лет.

Скончался бывший футболист клуба «Пари Сен-Жермен»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Клуб ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М'Бами. Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба.

Уточняется, что причиной смерти стал сердечный приступ.

В составе команды «Пари Сен-Жермен» М'Бами выиграл Кубок Франции. Также он стал олимпийским чемпионом в 2000 году, серебряным призером Кубка конфедераций в 2003 и Кубка африканских наций. В 2015 году он завершил спортивную карьеру.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители