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39 минут назад

Бензема сравнялся по голам в Примере с ди Стефано

Евро-футбол.Ру

Мадридский «Реал» проиграл в шестнадцатом туре испанской Примеры, чемпиона страны огорчил «Вильярреал». Единственный мяч в составе «Реала» забил Карим Бензема, который сравнялся по голам в составе мадридского гранда в Примере с Альфредо ди Стефано. У них теперь по 227 мячей.

Бензема сравнялся по голам в Примере с ди Стефано
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Любопытно, что вскоре Бензема сможет превзойти еще двоих бывших игроков «Реала» - уже следующий гол позволит ему сравняться с Раулем, а там недалеко и до героя 80-х, когда «Реал» выигрывал по пять чемпионатов кряду - мексиканского страйкера Уго Санчеса.

Ну а впереди в одиночестве, которое принято называть гордым и которое Бензема вряд ли сумеет поколебать - 311 голов Криштиану Роналду.

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