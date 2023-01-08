Орещук: «Челси» уже купил футболистов на позицию Захаряна

Агент считает, что английский клуб не станет покупать игрока «Динамо».
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном трансфере полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в английский «Челси».
«Челси» проявлял интерес к 19-летнему хавбеку летом 2022 года. Сообщалось, что лондонцы были готовы заплатить за игрока € 15 млн. Позже в «Динамо» сообщили, что трансфер сорвался по техническим причинам.
«Думаю, что уже вряд ли по Захаряну будет какое-то движение. «Челси» уже купил футболистов на его позицию. По другим клубам всё может быть», – приводит слова Орещука «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Захарян сыграл в составе «Динамо» 22 матча, в которых отметился тремя мячами и шестью передачами. Действующий контракт футболиста с москвичами рассчитан до 2024 года. В активе полузащитника шесть игр за сборную России.