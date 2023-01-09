«У ЦСКА всё было отлично, пока в клубе был Гинер и были деньги» — Аршавин

— Пока был Гинер и были деньги, всё у ЦСКА было отлично. Потом стало меньше денег, а потом стало меньше Гинера. И они просели.

«Локомотив»? Полный разброд. Еще до Цорна, когда Семина убрали. Оттуда всё началось. У «Зенита» всё стабильно, — сказал Аршавин в эфире YouTube канала «СБГ Шоу».