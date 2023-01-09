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1 час назад

«У ЦСКА всё было отлично, пока в клубе был Гинер и были деньги» — Аршавин

Матч ТВиещё 2

Бывший игрок сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, почему у ЦСКА не получается навязать борьбу за золотые медали в чемпионате России в последние годы.

«У ЦСКА всё было отлично, пока в клубе был Гинер и были деньги» — Аршавин
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне 2015/2016.

В сентябре 2022 года государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку, в результате которой 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА перешли новому акционеру. Спортивное управление в ЦСКА осталось за президентом Евгением Гинером.

— Пока был Гинер и были деньги, всё у ЦСКА было отлично. Потом стало меньше денег, а потом стало меньше Гинера. И они просели.
«Локомотив»? Полный разброд. Еще до Цорна, когда Семина убрали. Оттуда всё началось. У «Зенита» всё стабильно, — сказал Аршавин в эфире YouTube канала «СБГ Шоу».

После 17 матчей в текущем сезоне МИР РПЛ ЦСКА идет на пятом месте в таблице, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» армейцы отстают на 13 очков.

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