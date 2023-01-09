«Это самый недооцененный футболист в истории. Он был иконой стиля»

Василий Уткин назвал Джанлуку Виалли самым недооцененным футболистом в истории.

Фото: Sports.ru Sports.ru

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«Джанлука Виалли был одним из самых невезучих людей в футболе. Он должен был стать главной звездой домашнего чемпионата мира

Ему отчаянно не повезло. Он должен был стать лидером сборной Италии на домашнем чемпионате мира. Но не стал. Его перекрыла удивительная вспышка Баджо.

И это бы ладно. Баджо был редкостный игрок, ему проиграть не совестно. Тем более, тогда нападающих играло два. Но так вышло, что в год чемпионата мира, вот ровно в этот год, стрельнул парень, карьера которого несопоставима с Виалли. Но ровно в этот год. Силовой форвард. Сальваторе Скиллачи.

Виалли был гораздо более яркой личностью. Но летом 90-го Скиллачи его затмил.

Виалли не сдался. Он сделал карьеру в Англии. Посмотрите на его титулы! Он был одним из последних играющих тренеров Англии.

Я до сих пор думаю, что если б Италия в 90-м сделала на него тогда ставку, она бы выиграла. Но это был комплекс Паоло Росси. Это Росси задушил Виалли. Потому что он создал феномен забытого парня, который появился из ниоткуда и всех спас.

А Виалли был тащером. Это был его чемпионат. Он успешно составил бы пару что Баджо, что со Скиллачи. Это была лучшая команда. Они угрохали бы Аргентину, а если б Италия вышла в финал, ей бы любой соперник там был по барабану. Ей нужен был вот такой лось. Тренер Адзельо Вичини не решился сделать на него ставку.

Баджо был слишком деликатен, а могучий Скиллачи был в лучшей форме, но не обладал масштабом личности. Виалли доказал всей последующей карьерой, какой мощной и цельной была его личность. Он добился успеха в Англии с Челси. Как игрок и играющий тренер. Челси тогда не был топ-клубом. А перед тем он играл вообще-то за Сампдорию. И с ней он проиграл в Лиге Чемпионов в финале в дополнительное время.

Джанлука был рожден, чтоб втащить на своих плечах, на своих могучих икрах, он был в расцвете своего здоровья, чтобы вынести тогда в полуфинале Аргентину с Марадоной.

Да, я проверил, он играл. Но Джанлуке было нужно доверие. Он его не получил. Его нужно было наделить полномочиями лидера. Он потом нашел их сам. В клубах.

И еще он всегда шикарно одевался. Джанлука Виалли всегда был иконой стиля.